Antikörperwerte Schweiz (Update)

Das Schweizer Forschungsprojekt “Corona Immunitas” hat seine neuesten Zahlen zu den Antikörperwerten in der Schweiz präsentiert (siehe Grafik oben). Bis im Sommer hatten in der Region Zürich 3%, in der Region Basel 4%, in der Region Waadt 7%, in der Region Freiburg 8%, und in den Regionen Genf und Tessin 11% Antikörper (IgG) gegen das neue Coronavirus.

Die wirkliche Verbreitung des neuen Coronavirus dürfte jeweils etwas höher liegen, da Personen mit milden oder keinen Symptomen oftmals kaum oder nur vorübergehend IgG-Antikörper ausbilden…..