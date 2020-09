Tik Tok-Trend: Eltern die ihre Babys wegwerfen und dann zum Abtreibungslied tanzen

Bei einem neuen Trend, der sich bei Tik Tok verbreitet, werfen Eltern und ältere Geschwister ihre Babys weg und dazu tanzen sie vor der Kamera zu einem Hip-Hop-Song über Abtreibung .

Ja, wirklich. Die Welt scheint echt verrückt geworden zu sein.

In einem weiteren verzweifelten Versuch mehr Einfluss und Klicks zu Regenerieren tanzen, von den die meisten Afroamerikaner sind, vor der Kamera und bewegen ihre Lippen zu einem Lied von by Blueface mit dem Titel: No baby, we can’t have the baby. Wenn Sie nicht diesen Plan B, b**** nehmen, ist es Plan C.”

Plan B ist ein Verweis auf die Pille danach. Plan C ist vermutlich die Abtreibung.

Die Babys werden dann zur Seite oder nach hinten weggeworfen, dabei wird in den den meisten Fällen nicht darauf geachtet, ob es sicher gelandet ist, während weiter vor der Kamera getanzt wird .

Auch der Rapper Blueface wirbt über seine Instagram-Seite für die verrückte “Herausforderung” und kommentiert: “Grab da nearest baby”. “Schnapp die das nächste Baby”.

Zahlreiche Tik Tok-Benutzer, die den “Trend” kommentierten, bemerkten seine degenerierte Natur.

“Ich wäre enttäuscht, wenn meine Mutter mich wegwerfen und dann für das Internet mit dem Arsch wackeln würde”, schreibt einer.

“Stellen Sie sich vor, Sie werfen Ihr Kleinkind für eine Blue Face Tiktok-Herausforderung”weg, bemerkte ein anderer.

“Jemand sollte die Kinderfürsorge für diese Menschen anrufen”, fügte ein anderer hinzu.

So Blueface is promoting a TikTok challenge where you toss an actual baby/toddler away and start twerking

Anything for a crumb of clout I guess pic.twitter.com/jXVC0CFBI0

— Squirt Reynolds 💸 ➐ (@SquirtReynoldss) September 9, 2020