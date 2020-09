Freimaurer – John Rockefeller

„Wir werden ihr Leben kurz und ihre Gedanken schwach halten, während wir so tun, als würden wir das Gegenteil tun. Wir werden unser Wissen über Wissenschaft und Technologie auf subtile Weise nutzen, damit sie nie sehen, was passiert. Wir werden weiche Metalle, alternde Beschleuniger und Beruhigungsmittel in Nahrung und Wasser sowie in der Luft verwenden. Sie werden mit Giften bedeckt sein, wo auch immer sie sich wenden.

Die weichen Metalle werden sie den Verstand verlieren lassen. Wir werden versprechen, ein Heilmittel aus unseren vielen Mitteln zu finden, und dennoch werden wir ihnen mehr Gift geben. Chemische Gifte werden durch die Haut von Idioten aufgenommen, die glauben, dass bestimmte Hygiene-und Schönheitsprodukte, die von großartigen Schauspielern und Musikern präsentiert werden, ewige Jugendliche in ihre Gesichter und Körper bringen werden, und durch ihren durstigen und hungrigen Mund werden wir ihre Gedanken und Systeme zerstören der inneren Organe. Reproduktion. Ihre Kinder werden jedoch behindert und deformiert geboren und wir werden diese Informationen verbergen.

Die Gifte werden in allem um sie herum versteckt sein, in dem, was sie…..