Forscher entwickeln Algorithmus der es Robotern erlaubt, mit Menschen zusammenzuarbeiten … oder sie zu verfolgen

Forscher des Massachusetts Institute of Technology haben einen neuartigen Algorithmus entwickelt, der es Robotern ermöglicht, besser vorherzusagen, wohin sich Menschen bewegen. Dieses Werkzeug kann den Weg für Roboter ebnen, die in einer strukturierten Arbeitsumgebung, wie etwa in Fabriken, arbeiten.

Verbesserter Algorithmus steigert Leistung

In Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller BMW testeten die Forscher Möglichkeiten, wie Mensch und Roboter in einer Automontagelinie zusammenarbeiten können. Sie stellten eine Nachbildung einer Fabrikhalle her und befestigten einen Roboter auf Schienen, dessen Aufgabe es war, Autoteile zwischen den Arbeitsstationen zu transportieren. Er war so programmiert, dass er für einen Moment anhielt, um eine Person vorbeigehen zu lassen. Das Team beobachtete jedoch, dass der Roboter lange bevor eine Person seinen Weg gekreuzt hatte, eine Pause einlegen würde, was die Effizienz des Arbeitsplatzes beeinträchtigte.

Um dieses Problem zu lösen, untersuchten sie die aktuellen Algorithmen…..

