Japanische Firma entwickelt erste UV-Lampe die Coronavirus sicher abtötet

Ein japanisches Unternehmen, das sich mit der Columbia University zusammengetan hat, hat einem Bericht zufolge die erste ultraviolette Lampe entwickelt, die das Coronavirus abtöten kann, ohne die Gesundheit der Menschen zu schädigen.

Care 222 UV lamp Ushio

Die UV-Lampe Care 222 des Lichtgeräteherstellers Ushio soll zur Desinfektion von stark frequentierten Räumen eingesetzt werden, in denen Menschen Gefahr laufen, sich mit dem tödlichen Virus anzustecken, darunter Busse, Züge, Aufzüge und Büros, berichtete Japan Today.

UV-Lampen sind für die Entkeimung weit verbreitet, insbesondere in der medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie, und JetBlue kündigte vor kurzem Pläne für den Einsatz dieser Technologie an Bord seiner Flugzeuge an.

Herkömmliche UV-Strahlen können jedoch nicht verwendet werden, wenn Menschen anwesend sind, da sie Hautkrebs und Augenprobleme verursachen.

Die neue UV-Lampe von Ushio strahlt jedoch Strahlen mit einer Wellenlänge von 222 Nanometern aus, im Gegensatz zur herkömmlichen Wellenlänge von 254 Nanometern, was sie für Keime tödlich, aber für Menschen unschädlich macht, berichtete die Nachrichtenagentur.

Bei 222 Nanometern können die UV-Strahlen die Haut und die Augen nicht durchdringen, um Krebs verursachende genetische Defekte und andere Schäden zu verursachen, so Ushio.

Wenn die UV-Strahlen von einer Decke emittiert werden, vernichtet das neue Gerät 99 Prozent der Viren und Bakterien in der Luft und auf einer Fläche von bis zu 32 Quadratmetern von Objekten, die etwa zwei Meter von der Lampe entfernt sind, in sechs bis sieben Minuten, berichtete Japan Today.

Das 2,6 Pfund schwere Gerät Care 222, das etwa die Größe eines Hardcover-Buches hat, kostet etwa 2.800 Dollar.

Ushio sagte, es nehme vorerst nur Bestellungen von medizinischen Einrichtungen entgegen, werde aber andere Kunden bedienen, sobald die Produktion der Nachfrage nachkomme.

