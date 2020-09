Durchgesickerte Memo: Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen gegen 5G

Laut Bloomberg News drängt eine Gruppe von Mitarbeitern des Telekommunikationsunternehmen Orange, seine Pläne für den Ausbau von 5G aus gesundheitlichen Gründen zu stoppen, und sagen, dass dies für den Betreiber nicht profitabel wäre. Orange S.A., ehemals France Télécom S.A., ist ein französischer multinationaler Telekommunikationskonzern.

In diesem Monat demonstrierten Tausende vor der Zentrale des Internationalen Krebsforschungsinstituts in Lyon, Frankreich, und forderten die “dringende Neuklassifizierung” der drahtlosen Strahlung als krebserregend. Darüber hinaus forderte eine an Premierminister Jean Castex gerichtete Petition, die von über sechzig gewählten Beamten unterzeichnet wurde, die Regierung auf, ein Moratorium für den Einsatz von 5G zu beschließen.

Eine Gruppe von Mitarbeitern von Orange SA forderte in Memos, die an die Kollegen auf der Social-Media-Plattform Plazza verteilt wurden, das Management wiederholt auf, die Einführung von 5G-Diensten abzubrechen. In den Memos, die im Oktober 2019 und im Mai dieses Jahres verteilt wurden, hiess es, dass die Technologie unprofitabel sei und die Umwelt schädigen werde, so drei Personen, die mit ihrem Inhalt vertraut sind.

Firmenmanager leiteten eine Untersuchung gegen die Angestellten ein, nachdem die Memos dem französischen Verband der Telekommunikationsindustrie zugespielt wurden, sagten die Leute. Die Quelle des Lecks wurde nicht gefunden, und es wurden keine Mitarbeiter sanktioniert, fügte eine der Personen hinzu.

Die orangefarbenen Memos wurden von “I’m So Green” geschrieben, einer Gruppe von Angestellten, die nach eigenen Angaben rund 1.000 Mitglieder hat. Bloomberg erhielt eine Kopie des zweiten, 24-seitigen Memos mit dem Titel “Without 5G: Orange in The Future World”. ‘

Die interne Zwietracht könnte eine wachsende Anti-5G-Bewegung befeuern, die in den sozialen Medien begann und von der oppositionellen Grünen Partei angenommen wurde, die bei den Kommunalwahlen im Juni die Kontrolle über mehrere Städte erlangte. Es ist die Folge mehrerer Kampagnen an der Basis gegen die Technologie in Europa.



Dissent at Heart of Telecom Industry Undermines France’s 5G Push