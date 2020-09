Asiatische Medien: USA und ihre verbündeten kreisen langsam Chinas Meeresambitionen ein

asiatimes.com

eine trilaterale Übung zwischen der U.S. Navy, der Royal Australian Navy und der Japan Maritime Self-Defense Force in der Philippinischen See am 21. Juli 2020. Foto: US-Marine

Die USA engagieren gleichgesinnte Partner in der Anti-U-Boot-Kriegsführung, während europäische Verbündete versprechen, China im Südchinesischen Meer entgegenzutreten.

Nach einer Reihe von Muskelflexibilitätsübungen unternehmen die Vereinigten Staaten nun den nächsten strategischen Schritt gegenüber China, indem sie eine Koalition von Verbündeten bilden, um Chinas Seebestrebungen einzudämmen.

Während die Donald Trump-Administration um maximale diplomatische Unterstützung von Chinas südostasiatischen Nachbarn, einschließlich rivalisierender Anspruchsteller im Südchinesischen Meer, gekämpft hat, hat sie bei gleichgesinnten indisch-pazifischen Mächten größeren Erfolg.

In den letzten Monaten hat das US-Pentagon seinen militärischen Fußabdruck in der Region neben den Verbündeten Japan, Australien und Indien, die gemeinsam als „Quad“ bekannt sind, ausgeweitet, ein aufstrebendes Bündnis, das implizit darauf abzielt, Chinas wachsende Durchsetzungsfähigkeit auf See herauszufordern.

Dazu gehört auch ein harter neuer Fokus der USA auf die U-Boot-Kriegsführung…

US-led coalition encircling China’s sea ambitions

Übersetzung: geopolitik.one