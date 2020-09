Wie hoch ist der Goldpreis? Das kommt darauf an…

Wenn jemand fragt, wie hoch der Goldpreis ist, dann hängt die Antwort davon ab, welcher Goldmarkt gemeint ist. In den meisten Fällen liegen die verschiedenen Goldmärkte so nah beieinander, dass die Unterschiede unbedeutend sind. Nachrichtenportale im Fernsehen möchten nur wissen, ob sich der Preis innerhalb eines deutlichen Trends befindet, sich aufwärts oder abwärts (aufwärts) bewegt. Der alte Onkel Ernie könnte sich an den Bullenmarkt der 1970er Jahre zurückerinnern und den damaligen Preis mit dem heutigen vergleichen (Spoiler: Heute ist er höher).

Die drei Goldmärkte

Doch wenn Sie Gold näher betrachten, dann sind Sie vielleicht neugierig, welche Unterschiede es zwischen den drei Märkten gibt:……