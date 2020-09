Was will der “Tiefe Staat” mit dem Great Reset erreichen?

Vermutlich glauben Sie, in einer Demokratie zu leben, tatsächlich liegen ihr Leben und ihr Schicksal aber in den Händen weniger ultra-reicher, ultra-mächtiger und ultra-inhumaner Oligarchen. Sie können deren Herrschaft als Tiefen Staat, als “Bestie” oder als irgendetwas anderes Obskures und Ungreifbares bezeichnen. Der Name spielt keine Rolle, wichtig ist nur, dass die Wenigen, die uns alle unter Kontrolle haben wollen, nur 0,0001 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Aus Mangel an einer besseren Bezeichnung nennen wir sie einfach “obskure Individuen”. Diese obskuren Individuen, die den Lauf unserer Welt bestimmen (wollen), wurden nicht gewählt. Wir brauchen sie auch nicht aufzuzählen. Diejenigen, die sehr bekannt sind, kennen Sie vermutlich schon. Andere sind und bleiben aber völlig unsichtbar. Als vorderste Front haben sie Strukturen und Organisationen ohne jede rechtliche Grundlage geschaffen, die außerhalb des Völkerrechts stehen. Vielleicht gibt es auch mehrere, miteinander konkurrierende “Bestien”, die aber alle das gleiche Ziel verfolgen: eine neu…..

