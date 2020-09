Wird Biden-Klon noch rechtzeitig zur Wahl fertig?

Waschen & Schminken: Die Demokraten in den USA machen es sich nicht einfach. Die schauspielerischen Leistungen ihres Kandidaten Joe Biden sind generös, allerdings nur, sofern es um die Verkörperung der Rolle eines an Demenz Erkrankten geht. Seit Wochen geht die Frage um, ob das Absicht ist. Womöglich, um Trump, trotz seiner schlechten Umfragewerte, mit aller Kraft an der Macht zu halten? Genau genommen war es bislang schon immer völlig egal, ob der US-Präsident nun von den Demokraten oder den Republikanern gestellt wurde. Die Strippenzieher blieben ewig dieselben.

Dass die Demokraten tatsächlich keinen besseren Kandidaten hätten finden können, ist ehe…..