“Whistleblowers” von US-Universitäten verdienen Geld wenn sie diejenigen verpetzen die Covid-Regeln brechen

Ein Bericht von Reuters zeigt auf wie Schüler bezahlt werden, wenn sie diejenigen verpetzen die gegen die Corna-Regeln verstoßen.

Bild: Reuters

“Während einige US-College-Studenten feiern, werden sie von anderen verpfiffen”, heißt es in dem Bericht, und es wird festgehlaten, dass einige sogar “Versteckte-Videos” von ihren Mitschülern machen, die die Regeln missachten und das Filmmaterial den Schulbehörden übergeben.

“An der University of Missouri wurden Fotos und Videos auf einem Twitter-Account der “University of Misery” gepostet die Studenten zeigen, die sich in großen Gruppen an Schwimmbädern, vor Bars und anderen Orten versammeln und nur wenige von ihnen tragen Masken”, heißt es im Bericht.

“Die Universität hat ein Formular auf ihrer Website, auf dem Verstöße gegen die COVID-19-Richtlinien der Schule anonym gemeldet werden können, aber ein Posting auf Twitter “fügt eine andere Ebene der Verantwortlichkeit hinzu”, kommentiert der Informant des Whistleblowers.

Dem Artikel zufolge hat die Universität mehrere Studenten, die verpetzt wurden, ausgeschlossen oder suspendiert.

Der Reuters-Bericht geht weiter:

Einige Schulen wie die Universität von Miami bezahlen tatsächlich Studenten für die Durchsetzung der COVID-19-Regeln.

In Miami verdienen 75 “Botschafter des öffentlichen Gesundheitswesens” 10 Dollar pro Stunde, um auf dem Campus herumzulaufen und dafür zu sorgen, dass die Leute Masken tragen und soziale Distanz wahren. Schwerwiegende Verstöße können den Universitätsverwaltungen gemeldet werden.

Austin Pert, ein Botschafter und leitender Angestellter in Miami, sagte, dass die Menschen im Allgemeinen seinen Bitten nachkommen. Pert räumte jedoch ein, dass das Programm Grenzen hat: Die meisten Verstöße finden aber nicht Tagsüber statt.

Einige Schülerinnen und Schüler sind mit dieser Petze voll einverstanden und sehen es als eine Gelegenheit, anderen Schülern einen Schritt voraus zu sein:

Ed Kellermann, ein leitender Mitarbeiter der BU, sagte, er würde nicht zögern, eine Party anonym zu melden und nannte es eine Frage von “Leben oder Tod” für die Bewohner Bostons die in der Nähe des Campus wohnen.

Kellermann sagte, dass das Melden von Parteien auch die Chancen erhöht, das akademische Jahr auf dem Campus zu beenden.

“Wir sind im Moment alle sehr pro-Verräter”, sagte Kellermann. “Niemand will nach Hause geschickt werden.”