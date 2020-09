Kontrastprogramm: Der Wochenrückblick über den Fall Navalny im russischen Fernsehen

Auch in den russischen Medien ist der Fall Navalny ein wichtiges Thema. In der Sendung „Nachrichten der Woche“ hat das russische Fernsehen am Sonntag ausführlich über die Ereignisse der letzten Woche berichtet. Da es interessant ist, wie in Russland darüber berichtet wird, habe ich den Beitrag des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Berliner Patient – Eine drittklassige Seifenoper von durchgeknallten Drehbuchautoren

In der vergangenen Woche hat der Fall Nawalny, so wie man versucht, ihn der westlichen Öffentlichkeit zu präsentieren, eine neue Ebene der Absurdität erreicht. Die Leute, die unter politischer Rückendeckung die Version der „Vergiftung“ des Bloggers verbreiten, haben alle Vorsicht…..