Joe Biden hat es wieder getan: Millionen von Amerikanern sind am Coronavirus gestorben

In seiner Rede zu Ehren von Ruth Bader Ginsburg am Sonntag gab Biden wiedermal Präsident Trump die Schuld an der Verbreitung des Virus und erklärte: “Es wird geschätzt, dass bis zum Ende dieser Rede wahrscheinlich 200 Millionen Menschen gestorben sind”.

.@JoeBiden during speech honoring RBG: “And PERHAPS——most cruelly of all———if Donald Trump has his way, the complications from COVID-19, which are well beyond——what they should be. It’s estimated that 200 million people have died—probably by the time I—finish this talk.” pic.twitter.com/Vl3FCdPgSA — Breitbart News (@BreitbartNews) September 20, 2020

Sekunden nach dieser völlig ungenauen Aussage, sagte Biden dass sechs Millionen Menschen infiziert worden seien.

Literally 12 seconds later he says 6 million people have been infected 🤦 “The complication ‘v-COVID-19—like lung scarring and heart damage——could become the next—deniable pre-existing condition for over 6 MILLION! Americans. Who’ve already contracted the disease.” pic.twitter.com/0n1t8qBFGw — Breitbart News (@BreitbartNews) September 20, 2020

Wenn 200 Millionen Menschen an dem Virus gestorben wären, entspräche das etwa zwei Dritteln des Landes.

Im Mai behauptete er, das Virus habe das “Leben von Millionen von Menschen” gekostet: