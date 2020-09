Die Maske ist gefallen

Die ideologische Macht des deutschen Staates und seiner Organe schwindet entgegen den Behauptungen der Massenmedien derzeit rapide. Das Vertrauen in die Institutionen sinkt aus gutem Grund. Wir spüren, dass etwas zu Ende geht. Doch was folgt? Am Ende dieses Prozesses muss eine politisch engagierte Bürgerschaft stehen, die Solidarität lebt, und zwar auch dann, wenn nicht sie selbst von staatlichen Übergriffen betroffen ist.