Chef der US-Gesundheitsbehörde: Impfstoff wahrscheinlich erst im Sommer 2021

Der Direktor der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Dr. Robert Redfield, sagte am 16. September, dass er glaubt, dass um das zweite oder dritte Quartal 2021 ein Impfstoff für die amerikanische Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird. Redfield sagte den Gesetzgebern während einer Anhörung des Senatsunterausschusses für Mittelzuweisungen, dass jeder Impfstoff, der bis Ende des Jahres zur Verfügung stünde, “nur in sehr begrenztem Umfang” zur Verfügung stünde, und fügte hinzu, dass Dosen an Personen mit hohem Risiko und an medizinische Spitzenkräfte verabreicht würden.

“Wenn Sie mich fragen, wann er allgemein verfügbar sein wird … damit wir zu unserem normalen Leben zurückkehren können, dann denke ich, dass dies wahrscheinlich Ende des zweiten Quartals, drittes Quartal 2021 sein wird”, sagte er während der Anhörung. Er fügte hinzu, dass ein Impfstoff irgendwann zwischen November und Dezember verfügbar sein könnte, wenn auch in einem “sehr begrenzten Vorrat”.

Präsident Donald Trump widersprach jedoch Dr. Redfields Schätzung bei einem abendlichen Briefing.

Er sagte Reportern, dass ein Impfstoff “im Oktober” oder etwas später angekündigt werden könnte, wobei die Verteilung an die Öffentlichkeit sofort geplant sei. Darüber hinaus fügte Präsident Trump hinzu, dass “die Verteilung sehr schnell erfolgen wird” und dass Dr. Redfield sich dessen möglicherweise nicht bewusst sei.

