2021: Das Jahr des tödlichsten Impfstoffs

thetruthseeker.co.uk

Die an dieser globalen Neuausrichtung beteiligten Akteure, mit der die totale Kontrolle über alle Bevölkerungsgruppen erlangt werden soll, arbeiten alle zusammen und tun gleichzeitig so, als seien sie Feinde

“Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass die Impfung von Kindern mehr schadet als nützt”. “Es gibt keinen Beweis dafür, dass irgendein bisher entwickelter Grippeimpfstoff einen Influenzaanfall wirksam verhindern oder abschwächen kann. Die Hersteller dieser Impfstoffe wissen, dass sie wertlos sind, aber sie verkaufen sie trotzdem weiter”.

Dr. J. Anthony Morris, ehemaliger Impfcheff Control Officer und Forschungsvirologe, U.S. FDA

In diesem Land ist die Massenimpfung von Kindern in großen Mengen nichts anderes als ungemilderter Kindesmissbrauch oder Schlimmeres. Darüber hinaus ist die Impfung der Alten durch Einschleusen giftiger Viren mittels Impfstoffen, die auch giftige und gefährliche hirnverändernde Adjuvantien enthalten, sicherlich kriminell, grenzt aber auch an das Konzept des vorsätzlichen Mordes. Dies ist das Wesen der Impfstoffindustrie, die von Weltgesundheitsorganisationen, eugenischen Stiftungen und Pharmariesen kontrolliert wird; alle sind an die Regierung gebunden, um die falsche Wirksamkeit von Massenimpfungen durch Propaganda zu finanzieren und zu fördern. Dies ist nichts anderes als eine Multimilliarden-Dollar-Profit generierende Anstrengung durch sehr skrupellose und böse Unternehmens- und Regierungspartnerschaften, die auf Schritt und Tritt nach Macht streben.

Als Beispiel für diese Absprachen zwischen den kontrollierenden Klassen hat Trump kürzlich, wie üblich, eine völlige Kehrtwendung vollzogen, indem er seiner falschen Position auf allen Ebenen widersprach, um eine gewisse politische Unterstützung zu erlangen, während er genau das Gegenteil von dem….

2021: The Year of the Deadliest Vaccine