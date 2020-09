Bürgerinitiative fordert Untersuchung gegen Fauci wegen Entwicklung einer Coronavirus-Biowaffe

Colonel Lawrence Sellin (a.D.), pensionierter Oberst der U.S.-Armeeresreserve, hat einen Artikel verfasst, in dem er eine vollständige Untersuchung des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), seines Führers Anthony Fauci und des kommunistischen chinesischen Regimes gefordert wird, da es den Anschein hat, dass die drei sich verschworen haben, um das Coronavirus (COVID-19) zu verbreiten.

Bild:Jabin Botsford/The Washington Post

Sellin, der für die Citizens Commission on National Security (CCNS) schreibt, legt eine Zusammenstellung von Beweisen vor, die darauf hindeuten, dass Fauci eine Schlüsselrolle dabei spielte, die Welt nicht nur der Pandemie auszusetzen, sondern auch die vom Steuerzahler finanzierte Zuschüsse an seine Abteilung an das umstrittene Wuhan Institute of Virology (WIV) weiter geleitet zu haben.

Sellin beschreibt seine Ergebnisse als ein “Überwiegen der Beweise” und sagt, es stehe “jetzt außer Frage”, dass das Coronavirus (COVID-19) aus einem chinesischen Labor stammt, wahrscheinlich dem WIV. Es bleibe nur die Frage, ob das Virus versehentlich oder absichtlich von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) freigesetzt wurde.

Sellin fragt sich, warum die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die ebenfalls mit der KPCh konspiriert hat, sich schon früh anschickte, die Bedrohung durch das Virus herunterzuspielen, um einige Monate später “soziale Distanzierung”, Abriegelungen und Masken stark zu verstärken. Es ist auch seltsam, stellt Sellin fest, dass China schon früh alle Inlandsflüge zwischen Wuhan und Peking sowie Shanghai unterbrach, aber weiterhin Reisen nach Europa und in die Vereinigten Staaten erlaubte.

“Es gibt auch Fragen zur Rolle des National Institute of Allergy and Infectious Diseases’ (NIAID), einer Abteilung der National Institutes of Health (NIH) unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci, bei der Vergabe von US-Zuschüssen an das Wuhan Institute of Virology und zur Art der Experimente, die durch die Finanzierung unterstützt wurden”, bemerkt Sellin weiter.

“Ich fordere eine Untersuchung der umstrittenen Forschungszusammenarbeit des NIAID mit China bezüglich des Ursprungs des COVID-19-Virus”, fährt er fort. “Eine Untersuchung des Senatsausschusses oder des Justizministeriums wäre ein guter Anfang.”

Ende April setzte Trump die verbleibenden NIAID-Zuschusszahlungen an das WIV aus.

Selbst während Sellin diese Behauptungen aufstellt, verdoppelt Fauci selbst die bereits entlarvte Erzählung, dass das Coronavirus (COVID-19) ein Produkt der “Natur” sei, da es angeblich von Fledermäusen stamme. Das allein lässt schon vermuten, dass der Kerl etwas verbirgt.

Wir wissen auch, dass die National Institutes of Health (NIH), die das NIAID beaufsichtigen, alle verbleibenden Zuschusszahlungen des NIAID an die so genannte EcoHealth Alliance aussetzen, “ein langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter mit chinesischen Wissenschaftlern, insbesondere dem Wuhan Institute of Virology”, erklärt Sellin.

Am 27. April wurden satte 369.819 Dollar an verbliebenen Zuschüssen gestrichen, vermutlich unter der Leitung von Präsident Trump, was laut Sellin damit gipfelte, dass die Trump-Administration Beweise dafür aufdeckte, dass das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) tatsächlich aus Chinas einzigem Biosicherheitslabor der Stufe vier in Wuhan stammte.

“Die Obama-Administration gab ihnen einen Zuschuss von 3,7 Millionen Dollar”, erklärte Trump selbst während einer Pressekonferenz, die an dem Tag stattfand, an dem die NIH die Mittel für die EcoHealth Alliance kürzten.

“Ich habe davon gehört, und wir haben angewiesen, dass alle Zuschüsse, die in dieses Gebiet gehen, buchstäblich vor etwa einer Stunde und auch früher am Morgen geprüft werden”, fügte Trump hinzu. “Wir werden diese Finanzhilfe sehr schnell beenden.”

Denken Sie daran, dass Fauci den NIAID mehrere Jahrzehnte lang geleitet hat, auch während der Obama-Jahre, als Steuergelder bereitwillig für alle möglichen Zwecke an das kommunistische chinesische Regime flossen, von denen jetzt einige ans Tageslicht kommen.

