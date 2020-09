Neue Regeln könnten es der australischen Polizei erlauben, “Verschwörungstheoretiker” festzunehmen

Der australische Staat rollt zunehmend faschistische Gesetze aus, wann sind die Grenzen erreicht. Wann wird man endlich sagen genug ist genug!

Bild: James Ross/Herald-Kurier

Neue Regeln im australischen Bundesstaat Victoria könnten dazu führen, dass “Verschwörungstheoretiker” und diejenigen, die “von den Gesundheitsbehörden verdächtigt werden, das sie das Virus wahrscheinlich verbreiten”, in Quarantänestationen inhaftiert werden, so The Age

Bei den Regeln handelt es sich um Änderungen des Omnibus-Gesetzes (Notfallmaßnahmen), das erstmals im April verabschiedet wurde.

Der vorgeschlagene Gewahrsam würde “für den Zeitraum gelten, der vernünftigerweise erforderlich ist, um eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu beseitigen oder zu verringern”.

Um es in einem klarem Deutsch zu übersetzen: es bedeutet so lange, wie sie wollen oder wie sie damit durchkommen werden.

Eine Gesetzgebung mit dieser Art von einer vagen Formulierung ist immer eine rote Fahne, aber Victoria wird derzeit von solchen Warnzeichen überflutet.

Ist Victoria – Der faschistische Testlauf für die Welt?

Vielleicht haben Sie nicht genau verfolgt, wie schlimm es in Australien – und wie es ganz besonders in Victoria zugeht, aber sie haben ihre Chance….

New rules may allow Australian police to detain “conspiracy theorists”