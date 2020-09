Lukaschenko: Soros hat bei den Aufständen die Finger im Spiel

Der Hauptaggressor gegen Belarus sind die Vereinigten Staaten. So Alexander Lukaschenko.

Lukaschenko zufolge “enthüllt die schrittweise Analyse der Ereignisse im Land die wahren Pläne und Taktiken der externen Gegner von Belarus und auch die Aggressoren”, die “sich in den letzten zehn Jahren gewissenhaft auf die Gegenwart vorbereitet haben”.

“Um alle Masken auf einmal herunter zu reisen, lassen Sie uns diese Spieler beim Namen nennen. Auf der Ebene der globalen Zentren sind dies in erster Linie die Vereinigten Staaten von Amerika, genauer gesagt, ihr Netz von Fonds zur Unterstützung der so genannten Demokratie. Amerikanische Satelliten operieren aktiv auf dem europäischen Kontinent: Polen, Litauen, die Tschechische Republik und leider auch in der Ukraine”, sagte der belarussische Führer.

Gleichzeitig stellte Lukaschenko fest, dass jedes dieser Länder seine Rolle spiel.

“Die Tschechische Republik war lange Zeit eine Ressourcendrehscheibe, Polen – zunächst als Inkubator von Medienkanälen (Belsat, Nekhta und andere) und dann als Plattform für alternative Organe im Exil”, sagte er.

Darüber hinaus nannte Lukaschenko Litauen, “verwundet durch das BelNPP-Thema (Belarussischer Energiekonzern -ed), als einen Rammbock für die belarussisch-europäischen Beziehungen”.

“Die Ukraine ist trotz unserer ständigen Unterstützung (z.B. in Fragen der territorialen Integrität und anderen) entgegen dem Geist unserer Beziehung zu einem Vorposten politischer Provokationen geworden”, fügte er hinzu.

Nach den Worten des belarussischen Präsidenten “sehen wir klar die Subjekte dieses Prozesses, ihre Führer und Komplizen”.

“Die Taktik der Organisatoren basierte auf dem klassischen amerikanischen Lehrbuch der” farbigen Revolutionen “. Das ist der bekannte Gene Sharp”, sagte er. “Die Taktik der Organisatoren basierte auf dem klassischen amerikanischen Lehrbuch der” farbigen Revolutionen “.

Ausländische Organisatoren aus Israel, den USA und Ländern Mittel- und Osteuropas wurden in Weißrussland gesichtet, die die Bemühungen um die Farbenrevolution unterstützen.

Dies wurde ein klarer Brennpunkt für solche Aktivitäten, insbesondere in der Umgebung von Covid-19. Lukaschenko setzte weder eine Abriegelung noch soziale Distanzierung, Quarantäne oder obligatorische Masken durch.

Lukaschenko bemerkte, dass solche Proteste von US-AID und dem NED finanziert und auch von George Soros unterstützt werden.

Zugleich kritisierte Lukaschenko die “unfreundliche Politik” seiner Nachbarn.

Quelle und mehr Infos: Lukashenko Fingers Soros-Backed Color Revolution Plot against Belarusian State