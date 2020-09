Hinein in die Wildnis, mit Dane Wigington, 16. September 2020, #2

Von Dane Wigington

Übersetzung©: Andreas Ungerer

16. September 2020, GeoEngineering Watch

Wie verheerend sind die Bedingungen in den uns noch verbliebenen naturnahen Regionen? Was sind die Hauptfaktoren, welche jene beispiellosen Waldbrände befeuern, die unsere ehemals blühenden Wälder in Asche verwandeln? Was wird uns von staatlichen Behörden nicht erzählt?

GeoeEngineering Watch wird eine Reihe kurzer Videos produzieren, um den tatsächlichen Zustand der Wälder in Nord-Kalifornien zu dokumentieren.

Frösche sind Boten-Arten, wie „der Kanarienvogel im Kohlebergwerk“, und sie sterben. Überall in der Natur gibt es Warnzeichen, aber nur wenige nehmen diese zur Kenntnis. Sind wir selbst zu den sprichwörtlichen Fröschen im kochenden Wasser geworden? Wird das Schicksal der Frösche schon bald zu unserem eigenen werden? Hier nun zur zweiten Folge von „Hinein in die Wildnis.“ Video und mehr….