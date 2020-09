Foto: Dmitrii Shirinkin/Shutterstock.com

Nawalny, Novichok und Nord Stream 2 — Russland macht wieder überall „Ärger“, und ein altes Feindbild wird aus der Mottenkiste hervorgekramt. Putin müsste jedoch nicht nur der Erzschurke sein, für den die westlichen Leitmedien ihn halten, er müsste auch extrem dumm sein, um einen Mordversuch so einzufädeln, wie ihm jetzt unterstellt wird. Wir müssen sehr viele unwahrscheinliche Dinge glauben, um das jetzt massiv propagierte Narrativ über den Anschlag für wahr zu halten. Ist es zum Beispiel wahrscheinlich, dass der russische Präsident seinen angeblich ärgsten Gegner in ein deutsches Krankenhaus entkommen ließ und dabei überdeutliche Spuren hinterließ, die auf eine Mittäterschaft der russischen Regierung schließen lassen? Wir kommen der Lösung des Rätsels näher, wenn wir den Vorgang von seinem Ergebnis her betrachten. Das deutsch-russische Verhältnis ist ein Scherbenhaufen, die Nord Stream 2-Pipeline gefährdet. Sollte ein Keil zwischen die beiden wichtigsten Mächte in Mittel- und Osteuropa getrieben werden?