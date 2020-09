Dies ist im Material der Veröffentlichung «The Washington Post» angegeben.

Medienberichten zufolge wurde die Kampagne in Arizona gestartet. Von hier aus führen zahlreiche Berichte eine intensive Kampagne durch, um US-Präsident Donald Trump vor demokratischen Angriffen zu schützen. Experten stellen fest, dass die Organisatoren dieser Aktivität die durch soziale Netzwerke auferlegten Einschränkungen gekonnt umgehen.

Quellen der Veröffentlichung sagten, dass Jugendliche für Kampagnen in sozialen Netzwerken rekrutiert werden. Sie verwenden sowohl ihre echten Konten als auch gefälschte Seiten. Dafür erhalten Jugendliche ein Gehalt aus dem Budget der Jugendorganisation «Turning Point Action». Es nennt sich die größte und am schnellsten wachsende Jugendorganisation in den Vereinigten Staaten. Sie debütierte letztes Jahr bei Turning Point Action und hat bereits mächtige Verbündete gewonnen. Unter ihnen ist Richard Grenell, der für seine provokanten Äußerungen als US-Botschafter in Deutschland berühmt wurde.

Eine Studie der «Washington Post» zeigt, dass in diesem Sommer Tausende von Posts mit nahezu identischen Inhalten auf Twitter, Facebook und Instagram veröffentlicht wurden. Die Informationskampagne richtete sich an prominente Demokraten und bestand aus Antworten auf Beiträge von Trumps Gegnern. Quellen der Veröffentlichung weisen darauf hin, dass die Kampagne nach klaren Regeln arbeitet. Beispielsweise werden dieselben Zeilen nur eine begrenzte Anzahl von Malen veröffentlicht. Anfang und Ende von Nachrichten werden bearbeitet. All dies ist notwendig, um ein Blockieren zu vermeiden.

Graham Brookie, Leiter des Digital Forensic Research Laboratory des Atlantic Council, stellt fest, dass «das Ausmaß der Desinformation im Inland die Fähigkeiten eines ausländischen Gegners bei weitem übersteigt».

«Im Jahr 2016 mischten sich mazedonische Teenager in Wahlen ein, indem sie eine Trollfarm betrieben und obszöne Artikel für Geld schrieben», sagte er. «Bei dieser Wahl befindet sich die Trollfarm in Phoenix».

Robert Jason Noonan, der Vater von Teenagern, die an Kampagnen arbeiteten, sprach mit den Journalisten. Seine beiden Töchter erhielten Geld von Turning Point Action, um «konservative Ansichten und Werte» in den sozialen Medien zu fördern. Ihm zufolge «gehen einige der Kommentare möglicherweise zu weit.» Gleichzeitig räumte Noonan ein, dass die Demokraten häufig selbst eine solche Reaktion durch übermäßiges Auspeitschen provozieren.

«Liberale sagen völlig inakzeptable Dinge, und Konservative sagen Dinge, die manchmal nicht wahr sind oder nicht genügend Beweise haben», sagte er.

Noonans Töchter arbeiten im Büro und werden als unabhängige Auftragnehmer eingestuft. Verwandte eines anderen Teenagers sagten, dass er einen Stundenlohn erhält und dass er Boni erhalten kann, wenn seine Nachrichten eine aktive Diskussion im Netzwerk anregen.

