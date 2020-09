US-Regierung veröffentlicht Plan zur kostenlosen Verteilung von COVID-19-Impfstoffen an alle US-Bürger

© REUTERS / Anton Vaganov

Das US-Verteidigungsministerium und das US-Gesundheitsministerium (HHS) haben einen Plan skizziert, den zukünftigen COVID-19-Impfstoff allen Amerikanern kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Das Dokument gibt einen strategischen Überblick darüber, wie ein COVID-19-Impfstoff der amerikanischen Öffentlichkeit so schnell und zuverlässig wie möglich zur Verfügung gestellt werden kann.

“Im Rahmen der Operation Warp Speed legen wir seit Monaten die Grundlage für die Verteilung und Verabreichung eines sicheren und wirksamen COVID-19-Impfstoffs, sobald dieser den Standard der FDA [US Food and Drug Administration] erfüllt”, sagte HHS-Sekretär Alex Azar kürzlich in einer Pressemitteilung.

“Diese eingehende, rund um die Uhr laufende Planungsarbeit mit unseren….

US Government Releases Plan to Distribute Free COVID-19 Vaccines to All Americans