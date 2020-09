Neben München und Wiesbaden demonstrierten am vergangenen Wochenende auch in Hannover wieder Menschen in größerer Zahl gegen die Einschränkung der Grundrechte durch politische Coronamaßnahmen. Trotz einiger Eingriffe der Polizei lief die Demo in der niedersächsischen Landeshauptstadt weitgehend entspannt und friedlich ab. Nur die Gegendemonstranten scheinen in einer Parallelwelt zu leben.