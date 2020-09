Nach Bankrott von Einkaufszentren: Amazon startet mit virtuellen “Luxus-Geschäften”

In den ersten Tagen des Ausbruchs von Cvid-19 stürzten die Kaufhäuser wie Dominosteine in den Bankrott. Nachdem Fitch an einem Tag neun Einzelhändler, darunter Macy’s, Nordstrom und JC Penney, herabgestuft hatte, beantragten die Kaufhäuser Insolvenzschutz oder drängten sich um eine Finanzierung.

Jetzt hat Amazon am Dienstag ein neues virtuelles “Luxusmarken-orientiertes” Geschäft zusammen mit einer neuen Markenpartnerschaft mit dem Modehaus Oscar de la Renta enthüllt.

Die neue Unterabteilung seiner mobilen App mit dem Namen “Luxury Stores” beginnt mit Artikeln des Designers Oscar de la Renta, der für die Arbeit der Marke an preisgekrönten Kleidern der Couture-Saison bekannt ist. Die App wird erweiterte Funktionen wie eine 360-Grad-Betrachtungsoption für “virtuelle” Anproben enthalten.

Nur bestimmten Mitgliedern von Amazon Prime wird es erlaubt sein, im Luxury Store einzukaufen – zumindest anfangs. Die Einladungen werden im Laufe der Zeit auf mehr Kunden ausgedehnt, sagte das Unternehmen.

KeyBanc-Analyst Edward Yruma sagte, er sei von der Partnerschaft mit Oscar de la Renta überrascht; er hätte erwartet, dass Amazon mit einer größeren Marke oder einer “Kollektion” kleinerer Marken zusammenarbeiten würde. Auf CNBC gab es nach dem Erfolg der Nachricht Spekulationen über einen Ausverkauf von Tiffany an Amazon.

Aber es gibt kaum Zweifel daran, dass Amazon eine Chance im Bereich der Luxusgüter finden wird, da der Niedergang der Kaufhäuser einen “bedeutenden Anteil des Einzelhandels für Luxusbekleidung” offen lässt.