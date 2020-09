Leiter des US-Gesundheitsministeriums: Kauft jetzt Munition die “Anti-Trump-Irren” werden einen Aufstand starten

Caputo mit Roger Stone

HHS-Chef Michael Caputo fordert die Amerikaner auf, vor der Wahl “Munition zu kaufen”, und warnt davor, dass die Anti-Trump-Irren einen bewaffneten Aufstand gegen Amerika starten werden

Während eines Live-Streamings auf Facebook sagte Michael Caputo, der von Trump ernannte Leiter des Gesundheitsministeriums (Department of Health and Human Services – HHS), den Amerikanern neulich, dass sie sich wahrscheinlich vor den Wahlen im November mit Munition eindecken sollten, da die Dinge im Begriff seien, ausser Kontrolle zu geraten.

Laut Caputo planen die Demokraten für den Fall, dass Donald Trump die Wiederwahl gewinnt, einen bewaffneten Aufstand. Caputo glaubt auch, dass seine eigenen politischen Gegner “mich umbringen müssen”, falls Trump gewinnt, weshalb auch er sich mit Munition eindeckt.

“Wenn Sie Waffen tragen, kaufen Sie Munition, meine Damen und Herren, denn die wird schwer zu bekommen sein”, warnte der ehemalige Trump-Kampagnenleiter. “Sie verstehen, dass sie mich töten müssen, und leider glaube ich, dass dies der Sinn der Sache ist.

Caputo bereitet sich bereits auf ein Szenario vor, in dem Trump gewinnt und die Linke mit einem ganz neuen Niveau des Hasses ausbricht. Und am Tag der Amtseinführung, wenn Trump sich auf Befehl der Linken “weigert, zurückzutreten”, “wird das Schießen beginnen”, sagt er.

“Die Drills, die Sie gesehen haben, sind nichts”, erklärte Caputo weiter und deutete an, dass die jüngsten Schüsse auf Trump-Anhänger Teil des “Drills” seien.

Caputo, der beschuldigt wurde, Daten des Coronavirus (COVID-19) zur Unterstützung von Trumps angeblicher Pandemie-Agenda verändert zu haben, sagt, dass Linke innerhalb wichtiger Agenturen wie den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eine “Widerstandseinheit” gegen den Präsidenten gebildet hätten.

Kreaturen wie Anthony Fauci sind seit Jahrzehnten in der Regierung und haben sich über mehrere Verwaltungen, sowohl links als auch rechts ausgedehnt. Dieselben Kreaturen sind in der CDC eingebettet, behauptet Caputo und warnt davor, dass sie “tief in den Eingeweiden der CDC” existieren und “die Wissenschaft aufgegeben haben und zu politischen Tieren geworden sind”.

“Es gibt Wissenschaftler, die für diese Regierung arbeiten, die nicht wollen, dass Amerika gesund wird, nicht bevor Joe Biden Präsident ist”, erklärte Caputo während der Livestream-Veranstaltung und fügte hinzu, dass diese Leute “nicht aus ihren Jogginghosen gekommen sind, außer bei Treffen in Cafés”, wo sie planen, “wie sie Donald Trump als nächstes angreifen werden”.

Wie Trump hat auch Caputo angedeutet, dass er nicht vorhat, zurückzutreten oder “aufzuhören”. Er erklärte, dass er “nirgendwo hingehen” werde, und schwor einen Eid mit “Gott als meinem Zeugen”, dass er bis zum Ende durchhalten werde.

