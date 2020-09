Covid-19: Der Polizeistaat wird immer schneller errichtet

Es gibt immer eine Entschuldigung der Regierungen, wenn es um die Durchsetzung totalitärer Restriktionen gegenüber der Öffentlichkeit geht. Es gibt immer einen “Grund”, der mittels der Hochleistungspresse transportiert wird, um die Menschen zu “beruhigen”. Und oft sind diese Gründe so konstruiert, dass sie zu dem Zeitpunkt ihres “Ausspielens” logisch und nachvollziehbar klingen.

In Deutschland waren nach dem Ersten Weltkrieg und bis in die frühen 1930er Jahre hinein bolschewistische Aktivisten und die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) an aggressiver Wirtschaftssabotage, Straßengewalt und sogar an Morden beteiligt. Dies führte zusammen mit der Weltwirtschaftskrise zu einer Unterstützung der deutschen Mittelschicht für die Nationalsozialistische Partei und das Dritte Reich (Faschismus). Ein großer Teil der Geschichte konzentriert sich auf die Schrecken der Nazis, aber viele Menschen sind sich der extremen Bedrohung durch die kommunistische Revolution in Europa während dieser Zeit bis heute nicht bewusst. Eine Bedrohung, die von den Nazis als Begründung für den Aufbau eines….