Nawalny ist auf dem Weg der Besserung und will mit seiner neuen Bekanntheit möglichst umgehend nach Russland zurück. Nach einer Umfrage Ende 2019 wollten ihn nur 2 Prozent der Russen als Präsidenten, andere Politiker waren etwas beliebter

Alexei Nawalny, der nach seinem Kollaps in Russland zum gut geschützten Gast der Bundesregierung wurde, weil er einem Giftanschlag der russischen Regierung bzw. vom “System Putin” zum Opfer gefallen ist, während man sich den Flüchtlingen auf Lesbos deutlich weniger und langsamere humanitäre Hilfe zuteil kommen lässt, will nach eigenem Bekunden nicht in Deutschland bleiben und um Exil bitten, sondern nach seiner Entlassung aus der Charité wieder nach Russland zurückkehren.

Seine Sprecherin Krra Yarmish bestätigt die Intention Nawalnys: “Journalisten haben mir den ganzen Morgen geschrieben und mich gefragt, ob es wahr ist, dass Alexej plant, nach Russland zurückzukehren”, schrieb sie. “Ich verstehe den Grund für die Frage, aber ich finde es noch immer…..