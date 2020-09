Über die Verschwörung zur Schaffung eines globalen Terrorstaates nach dem Spielplan von Hitler

Wir sind von der Regierung. Wir sind da um zu helfen..

Wir befinden uns mitten in eines umfassenden psychologischen Krieges mit dem Ziel, die Menschheit überall zu unterwerfen und das nicht anders als es schon Adolf Hitler vorhatte. Sie versuchen mit aller Gewalt diesen neuen Großen Neustart durchzusetzen und die Welt so umzugestalten, dass wir dem Essen von Fleisch abschwören, um uns fortan von Insekten und Bill Gates Fleischersatz zu ernähren. Wochen vor dem Crash diesen Jahres verkaufte Gates seine Aktien, ganz so als wüsste er, dass der Aktienmarkt zu Beginn des Jahres einen Sturzflug hinlegen würde. Natürlich würden weder die Börsenaufsicht, noch die Handelskommission jemals gegen Bill Gates ermitteln wie gegen Buffets Silberaktion im Jahr 1998, für die jeder andere noch heute im Gefängnis sitzen würde.

Teil dieses Angriffs, den die große Mehrheit nicht in der Lage ist zu sehen…..