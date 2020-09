So stellen Sie Immun-Eiswürfel her

©Jacek Dylag – unsplash.com

Gesund für Sie, gesund für Ihre Familie – und für Kinder ein großer Spaß: Bringen Sie immunfördernde Stoffe in Eiswürfeln unter. Das ist einfacher als einfach, kaum zusätzliche Arbeit und ein tolles Gefühl, etwas für die Gesundheit seiner Familie zu tun.

Echte Nahrung und wahre Heilung kommen aus der Natur. Suzy Cohen

Wird das Wetter wärmer, verspüre ich das Verlangen nach Eiswürfeln in meinem Wasser. Dann mache ich, so könnte man es nennen, »verrückte« Eiswürfel. Ich bin einfach ein ganzheitlich denkender Mensch, und so finden Sie an manchen Tagen Eiswürfel in meinem Gefrierschrank, die grün sind, denn ich habe etwas Matchapulver hineingemischt. An anderen mögen sie eine…..