Wir erinnern uns!….wird hier gerade ein False Flag von einem enormen Ausmaß produziert? Wir empfehlen diese Aussagen mit Vorsicht zu genießen.

“Ich bin das Ziel”: Das zum Schweigen gebracht werden muss! Chinesische Virologe erzählt Tucker dass COVID-19 absichtlich absichtlich freigesetzt wurde

In der Sendung “Tucker Carlson Tonight” behauptet die Virologien, dass es sich bei dem Virus um einen “Frankenstein” handelt, der auf Menschen abzielt und absichtlich freigesetzt wurde.

“Es kann niemals aus der Natur stammen”, sagte sie Yan – eine MD/PhD, die an der Universität von Hongkong mit dem Coronavirus gearbeitet hat.

“Es gibt noch Beweise im Genom” – so Yan in einer 26-seitigen wissenschaftlichen Arbeit, die sie zusammen mit drei anderen chinesischen Wissenschaftlern verfasst hat. “Sie wollen nicht, dass die Menschen diese Wahrheit erfahren. Das ist auch der Grund, warum ich [von Twitter] suspendiert werde, ich werde unterdrückt. Ich bin das Ziel, das die Kommunistische Partei Chinas verschwinden lassen will.

Als Carlson sie fragte, warum sie glaubt, dass das Virus den Weg aus dem Labor in Wuhan absichtlich verbreitet worden ist, sagte Dr. Yan: “Ich habe im Referenzlabor der WHO gearbeitet, dem weltweit besten Coronavirus-Labor an der Universität Hongkong. Und die Dinge, die ich seit dem frühen Beginn dieses Ausbruchs im Verborgenen untersucht habe – ich hatte meine Netzwerk in China, das an den Krankenhäusern, Instituten und auch an der Regierung beteiligt war”.

“Zusammen mit meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen – das es in einem Labor entstanden ist.”

Dr. Yan floh am 28. April aus Hongkong mit einem Flug von Cathay Pacific in die Vereinigten Staaten. Sie glaubt, dass ihr Leben in Gefahr ist und dass sie nie mehr nach Hause zurückkehren kann.

“Der Grund, warum ich in die USA gekommen bin, ist, weil ich die Botschaft der Wahrheit des COVID überbringe”, sagte Yan im Juli gegenüber Fox News.

Das Interview in englisch. Deutsche Untertitel können in den Einstellungen aktiviert werden.