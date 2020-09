Twitter sperrt Filmmaterial das Joe Biden zeigt wie er Kinder unsittlich berührt

Filmmaterial von Joe Biden, das zeigt, wie er junge Mädchen unangemessen berührt, wurde von Twitter wegen Verstoßes gegen seine “Politik der sexuellen Ausbeutung von Kindern” markiert und entfernt.

Das Problem tauchte auf, nachdem ein texanische Aktivist meinte man solle gegen Biden wegen sexueller Übergriffe ermitteln.

Jake Koenig reagierte darauf und versuchte, die Behauptung von Graz zu bestätigen, indem er Clips veröffentlichte in denen junge Mädchen bei einer Zeremonie mit ihrer Eltern im Jahr 2015 im Kongress Joe Biden trafen.

Das inzwischen berüchtigte Filmmaterial enthält zahlreiche Beispiele dafür, was die Ankläger sagen: Der Präsidentschaftskandidat habe die jungen Mädchen in sensiblen Bereichen absichtlich berührt, während er ihnen bei anderen Gelegenheiten ins Ohr flüsterte.

Als Koenig das Filmmaterial veröffentlichte, wurde sein Konto jedoch gesperrt, bis er zustimmte das anstößige Video zu löschen.

I tried to respond with a video of evidence on how Biden interacts with women and little girls but Twitter flagged me for trying to post images of child molestation hahahahahahhaha.

Guess twitter agrees with @jvgraz pic.twitter.com/tOIUMrcyAs

— Joe Bidens Televised Shart (@koenigjake) September 12, 2020