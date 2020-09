“House of Numbers- Anatomy of an Epidemic” Vergessen Sie Alles was Sie über HIV-AIDS zu wissen glauben

Was ist HIV und AIDS? Ja jeder von uns wird eine länger oder kürzer von Medien eingeprägte Auffassung darüber haben. Doch sobald man ein wenig tiefer in die Materie eintaucht, kommt die festgefahrene Meinung schnell ins Wanken. Wussten Sie etwa das es keine länderübergreifende Definition für das Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) gibt? Beinahe in jedem Land gibt es eine differenzierte Auflistung von Symptomen, die bestimmend für eine AIDS-Erkrankung sein sollen. Hierzulande werden im Robert-Koch-Institut gleich mehrere Kombinationen von Kriterien angeführt, welche in Verbindung mit der vermeintlichen Immunerkrankung gebracht werden. Zusammengenommen bieten sich unzählige Symptomatiken dar, sodass man schnell den Faden verlieren kann. Auch als Epidemiologe ,Virologe, Arzt und Mediziner.

In den 1980.Jahren ist der Generation-X unentwegt eingehämmert worden, dass ein positives HIV-Testergebnis einem Todesurteil gleicht. Und tatsächlich verzeichnete diese Dekade überproportional viele Tote mit positiven HIV-Befunden….