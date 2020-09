Hinein in die Wildnis, mit Dane Wigington, 10. September 2020, #1

Von Dane Wigington

Übersetzung©: Andreas Ungerer

10. September 2020, GeoEngineering Watch

Wie verheerend sind die Bedingungen in den uns noch verbliebenen naturnahen Regionen? Was sind die Hauptfaktoren, welche jene beispiellosen Waldbrände befeuern, die unsere ehemals blühenden Wälder in Asche verwandeln? Was wird uns von staatlichen Behörden nicht erzählt?



Geoengineering Watch wird eine Reihe kurzer Videos produzieren, um den tatsächlichen Zustand der Wälder in Nord-Kalifornien aufzudecken. In diesem ersten Video werde ich Filmaufnahmen des sich rapide verschlechternden Zustands dieser Ökosysteme zeigen. Wenn die Wälder sterben, verschwinden mit ihnen auch wir.

Der Hauptfaktor für das weltweite Waldsterben sowie verheerende Waldbrände sind verdeckte Climate Engineering-Operationen. In der…Video und mehr…….