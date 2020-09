Der Euro-Goldpreis läuft seit Mitte August seitwärts. Wie stehen die Chancen auf einen technische Ausbruch bei Gold? Wir betrachten die aktuelle Lage.

Goldpreis in Euro

Am heutigen Nachmittag um 13 Uhr kostete die Feinunze Gold am Spotmarkt 1.972 US-Dollar pro Unze. Das entsprach 1.657 Euro. Seit Jahresbeginn hat der Goldpreis knapp 30 Prozent zugelegt. In Euro gerechnet betrug das Kursplus 22 Prozent. Betrachten wir den Euro-Goldpreis etwas genauer. Mehr hier…..