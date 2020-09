Chinesische Überläuferin publiziert Studie, laut der SARS-Cov-2 in einem Labor optimiert worden war

Dr. Li-Meng Yan – eine chinesische Virologin (MD, PhD), die aus dem Land floh und ihren Job an einer angesehenen Universität in Hongkong aufgab – erschien letzte Woche im britischen Fernsehen, wo sie behauptete, SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, sei von chinesischen Wissenschaftlern in einem Labor erzeugt worden.

Am Sonntag schloss sich Li-Meng Twitter an – und am Montag, nur wenige Stunden zuvor, twitterte sie einen Link zu einer Arbeit, die sie zusammen mit drei anderen chinesischen Wissenschaftlern verfasst hatte und die den Titel trägt:

Ungewöhnliche Merkmale des SARS-CoV-2-Genoms, die auf eine ausgeklügelte Labormodifikation hindeuten, die eher als die natürliche Evolution und die Beschreibung des wahrscheinlichen synthetischen Weges zu verstehen ist

Sie hat auch einen Link zu ihrem Empfehlungsschreiben auf ResearchGate gepostet, der ihre (frühere?) Zugehörigkeit zur Universität Hongkong und 13 Publikationen, die 557 Mal zitiert wurden, offenbart.

“Die Beweise zeigen, dass SARS-CoV-2 ein Laborprodukt sein sollte, das unter Verwendung der Fledermaus-Coronaviren ZC45 und/oder ZXC21 als Vorlage und/oder Rückgrat hergestellt wurde. Aufbauend auf den Beweisen postulieren wir weiterhin einen synthetischen Weg für SARS-CoV-2 und zeigen, dass die Laborherstellung dieses Coronavirus bequem ist und in etwa sechs Monaten durchgeführt werden kann.

Hier ist die erweiterte Pointe:

Das rezeptorbindende Motiv von SARS-CoV-2 Spike kann nicht aus der Natur geboren werden und hätte gentechnisch erzeugt werden müssen.

Die Spike-Proteine schmücken das Äußere der Coronavirus-Partikel. Sie spielen eine wichtige Rolle…..