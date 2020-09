Australien: Beunruhigende Bilder aus der Stadt Melbourne

Foto: Kgbo CC BY-SA 4.0

Beunruhigende Bilder sind aus der Stadt Melbourne in Australien aufgetaucht, wo derzeit sehr strenge Corona-Maßnahmen in Kraft sind. Der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Dan Andrews, hat der Polizei aus diesem Grund alle möglichen zusätzlichen Befugnisse übertragen. Das Video unten zeigt einen Mann, der von einem Polizeiauto angefahren wird und einen Tritt an den Kopf bekommt. Das ideo hat in Australien für große Empörung gesorgt.

Rowan Dean, Moderatorin von Sky News, sagte als Antwort auf die Aufnahmen, dass bestimmte Polizisten in Victoria “krank und verdorben” seien. Der Mann wurde während seiner Verhaftung von sechs Polizeibeamten zu Boden geworfen und bearbeitet. Sein Vater hat bestätigt, dass er im Koma gehalten liegt.

Die Familie des Mannes wünscht eine unabhängige Untersuchung. Der Vater verlangt auch, dass der Offizier, der den Mann in den Kopf getreten hat, entlassen wird. Der Vater sagte auch, dass sein Sohn vor dem Vorfall auf einen Arzt wartete. Die Polizei sagte, sie habe auf Berichte über ein seltsames Verhalten eines Mannes reagiert.

“Das ist einfach unerhört, es ist ekelhaft”, sagte Dean. “Das bedeutet, dass die Menschen der Polizei nicht mehr vertrauen, was alles noch schlimmer macht.

Sky spricht nun von einem “drakonischen Polizeistaat”.

Moderator Paul Murray sagte, es sei auch wichtig, festzustellen, was vor der Verhaftung passiert sei, fügte aber gleichzeitig hinzu, dass er ein solches Verhalten der Polizei niemals gutheißen werde.