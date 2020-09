37% der Masern-Fälle, die 2015 in den USA analysiert wurden, wurden durch den MMR-Impfstoff verursacht

“Eine 2017 im Journal of Clinical Microbiology veröffentlichte Studie kam zu dem Ergebnis, dass “während des Masernausbruchs in Kalifornien im Jahr 2015 eine große Zahl von Verdachtsfällen bei kürzlich geimpften Personen auftrat. Von den 194 Masernsequenzen, die 2015 in den Vereinigten Staaten gewonnen wurden, wurden 73 als Impfstoffsequenzen identifiziert…”. Zu diesem Zweck entwickelten die Autoren einen Test, der Masernimpfstämme schnell identifizieren kann.

Das ist wichtig, weil diese Studie die Frage aufwirft, wie oft sind Masernausbrüche, die durch die Berichterstattung in den Mainstream-Medien Aufsehen erregen, tatsächlich ein Ergebnis des MMR-Impfstoffs selbst? Wie oft werden Menschen bei diesen Masernausbrüchen analysiert und getestet, um festzustellen, ob sie an einem Wildtyp Masern oder an einem Impfstamm Masern erkrankt sind? Soweit ich weiß, gibt es keine Studien, die dies getan haben, die die oben aufgeführte Studie akzeptieren, die einen Ausbruch im Jahr 2015 analysiert hat. Es kommt recht häufig vor, dass Masernausbrüche weitgehend den Ungeimpften angelastet werden, und das gut dokumentierte Versagen des Masernimpfstoffs wird in der Öffentlichkeit oder bei Ärzten, die ihn empfehlen, nie wirklich erwähnt oder bekannt.

Das Versagen des Masernimpfstoffs ist über die Jahre gut dokumentiert worden. Bereits 1994 wurde in JAME Internal Medicine eine Arbeit mit dem Titel “Failure to Reach to the Goal of Masles Elimination” veröffentlicht: Scheinbares Paradoxon von Maserninfektionen bei geimpften Personen” war eine von vielen, die diesen Punkt hervorhob…”

