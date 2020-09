USA: 2 Staatliche Exekutionen im September

Die USA beabsichtigen in diesem Monat zwei Hinrichtungen durchzuführen. Es handelt sich dabei um William LeCroy, am 22.09.2020 und um Christopher Vialva, am 24.09.2020.

In den USA wurden Bundeshinrichtungen seit 17 Jahren nicht mehr vollzogen. Jedoch in diesem Jahr, in dem die Präsidentenwahl stattfindet, sind bereits 5 Menschen durch den Bund exekutiert worden. Das Regime Trump scheint damit seinen Wahlkampf unterstützen zu wollen… Insofern sind die hastig angesetzten Hinrichtungen vielleicht der blutige Versuch wieder Präsident zu werden.

Die Regierung der USA hat in diesem Jahr bereits…..