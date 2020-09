US-Militär: Erprobung von Überwachungsballons zur Überwachung seiner Bevölkerung!?

Das US-Militär beginnt mit der Erprobung von fliegenden Überwachungsballons im ganzen Land, um die Bewegungen der Menschen zu verfolgen

Haben Sie kürzlich einen ungewöhnlichen Ballon gesehen, der über Ihnen schwebte, und sich gefragt, was das soll? Wenn Sie im zentralen Teil der USA leben, hat er Sie vielleicht ausspioniert.

Das US-Militär hat Ballons getestet, die Menschen ausspionieren und ihre Bewegungen verfolgen können. Den bei der FCC eingereichten Unterlagen zufolge können die Ballons in einer Höhe von 20’000 Meter schweben. Im vergangenen Jahr wurden sie in Staaten wie Iowa, Missouri, Illinois, Wisconsin, Minnesota und South Dakota getestet.

Die Tests wurden vom U.S. Southern Command oder Southcom durchgeführt, das zum Verteidigungsministerium gehört und für nachrichtendienstliche Operationen, Sicherheitskooperationen und Katastrophenschutz in Mittel- und Südamerika zuständig ist. Es handelt sich um eine gemeinsame Anstrengung von US Air Force, Navy, Army und anderen Streitkräften, deren Hauptaufgabe darin besteht, Drogenschmuggel aufzuspüren und abzufangen. Nach Angaben des Guardian wurden bis zu 25 unbemannte solarbetriebene Ballons vom ländlichen South Dakota aus gestartet.

Die FCC-Dokumente behaupten, dass die Ballons darauf abzielen, eine anhaltende Überwachung zu bieten, die den Drogenhandel und Bedrohungen für die innere Sicherheit aufspüren und abschrecken soll. Die Ballons sind mit einer empfindlichen Radartechnologie ausgestattet, die Fahrzeuge bei jedem Wetter, Tag und Nacht, aufspüren kann. Nur eines der Radargeräte in diesen Ballons kann die Bewegung aller Autos erfassen, die sich in einem Radius von 25 Meilen bewegen.

Das bedeutet, dass das Militär verfolgen kann, woher die Fahrzeuge kommen, um die Bewegungen von Personen “zurück zu verfolgen”. Die Technologie wird mit der “Bekämpfung von TiVo” verglichen, denn wenn in dem überwachten Gebiet etwas passiert, ist es für die Kontrolleure möglich, in der Zeit zurückzugehen und zu sehen, was passiert ist, wer an dem Vorfall beteiligt war und woher sie kamen.

Ein MESH-Netz wird auch verwendet, damit die Ballons untereinander und mit den Menschen vor Ort kommunizieren können. Aus dem Bericht geht auch hervor, dass die Ballons in der Lage sein könnten, Video aufzuzeichnen oder zu übertragen.

Luftballons werfen viele Fragen zum Datenschutz auf

Natürlich ist diese Art der Überwachung für Bürgerrechtsverfechter äußerst bedenklich. Jay Stanley, Senior Policy Analyst der American Civil Liberties Union, sagte dem Guardian: “Sogar in Tests sammeln sie immer noch eine Menge Daten über Amerikaner, die zum Gewerkschaftshaus, zur Kirche, zur Moschee oder zur Klinik fahren… Wir sollten nicht den Weg gehen, dies in den Vereinigten Staaten zuzulassen, und es ist beunruhigend zu hören, dass diese Tests vom Militär durchgeführt werden.

Southcom hat bereits mit Leichtflugzeugen, die mit Sensoren ausgestattet sind, Teile von Panama, Kolumbien, Mexiko und der Karibik überflogen. Diese Flugzeuge können jedoch nur einige Stunden am Stück fliegen und benötigen teure Besatzungen. Die neuen Ballons sind eine billigere Option, die Booten und Autos über längere Zeiträume folgen kann und es einfacher macht, über einem bestimmten Gebiet zu schweben.

Das Militär ist nicht die einzige Gruppe, die diese Art der Überwachung erprobt; auch private Unternehmen wie World View arbeiten an ähnlichen Ballons. Stratolliten sind in Ballons montierte Überwachungssysteme, die ferngesteuert und fernverstellt werden können. Ein Ballon von World View führte im vergangenen Jahr eine 16-tägige Mission über Staaten im Westen der USA durch.

World View sagt, dass seine Stratollites für Anwendungen wie Überwachungshilfe für Truppen, Wettervorhersage, Katastrophenhilfe, Kommunikation und erste Hilfe eingesetzt werden könnten, und sie könnten auch von Strafverfolgungsbehörden genutzt werden.

Niemand möchte zwar, dass Drogen ins Land gelangen, aber vielen Amerikanern ist der Gedanke sehr unangenehm, dass jede ihrer Bewegungen verfolgt, aufgezeichnet und möglicherweise gespeichert werden soll, damit Hacker darauf zugreifen können. Den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, auf welche Art und Weise wir dank moderner Technologie, die den Anspruch erhebt, unser Leben besser zu machen, jeden Tag mehr und mehr von unserer Privatsphäre verlieren.

