COVID 19 — Lackmustest für Lügner

Ich habe gestern “Canada Coronavirus Todesfälle” gegoogelt und erfahren, dass es 8746 Todesfälle gibt, die dem Coronavirus zugeschrieben werden. Die “Pandemie” war nicht weit verbreitet, fast 2/3 waren in Quebec und 80% in Pflegeheimen, d.h. bei alten Menschen mit anderen Krankheiten.

In einem Land mit fast 38 Millionen Einwohnern sind also möglicherweise 1750 Menschen an diesem Virus gestorben. Das sind 0,000046 Prozent.

Sogar Google wird es Ihnen sagen: “Die meisten Menschen, die an COVID-19 erkranken, werden leichte bis mittelschwere Symptome haben und sich ohne spezielle Behandlung erholen”, eine Erinnerung daran, dass wir uns in der Vergangenheit, wenn wir die Grippe bekamen, einfach eine Woche lang bedeckt hielten. Sie haben keinen nationalen Notstand ausgerufen.

Offensichtlich ist die “Pandemie” der Deckmantel für eine versteckte……