Corona-Krise: US-Seuchen-Watchdog CDC bauscht Corona-Mortalitätsrate auf- Zahlen gefüttert mit Herzstillstand, Alzheimer und Todesfälle durch Vergiftung

Die minutiös von den Leitmedien wiedergegebenen und teilweise eigenhändig aufbereiteten Corona-Infektions und Todeszahlen, können hinsichtlich ihrer manipulativen Komposition nicht für bare Münze genommen werden. Zu viele gewichtige Parameter werden in die überwiegend willkürlichen Kalkulationen nicht miteinbezogen. Zumindest erfolgt hin und wieder der differenzierende Hinweis, dass Personen an oder mit Covid-19 gestorben sind. Hingegen ist den nach Gutdünken zusammengeschusterten Corona-Zahlen etwa nicht zu entnehmen, an welchen Grunderkrankungen und Komorbiditäten angeblich dahingeschiedene Covid-19-Patienten litten. Und ob eventuell Nebenerkrankungen die…..