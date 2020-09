Britischer Minister: Verpfeifen Sie Ihre Nachbarn wenn sie gegen die Coronavirus-Regeln verstoßen

Perth Picture Agency

Polizeiminister Kit Malthouse hat gesagt, dass die Leute ihre Nachbarn verpetzen sollten, wenn sie glauben, dass sie die neuen Coronavirus-Regeln verletzen. Er sagte, er hoffe auch, “COVID-sichere Marshalls” im ganzen Land zu verteilen, um die öffentliche “Einhaltung” durchzusetzen.

Ab Montag ist es für Briten illegal, sich in Gruppen von mehr als sechs Personen öffentlich oder privat, drinnen oder draußen zu versammeln. Premierminister Boris Johnson sagte letzte Woche, als er die Maßnahmen ankündigte, dass Personen, die gegen das Gesetz verstoßen, aufgefordert würden sich zu zerstreuen, eine Geldstrafe zu verhängen oder sogar verhaftet zu werden.

Der Moderator von BBC Radio 4, Mishal Husain, fragte Herrn Malthouse heute, ob die Leute ihre Nachbarn verpetzen sollten, wenn sie den Verdacht haben, dass sie gegen das Gesetz verstoßen.

Der Polizeiminister antwortete: “Wenn die Leute besorgt sind, wenn sie glauben, dass es einen Verstoß gegeben hat, dann steht ihnen diese Möglichkeit offen.

“Es steht den Nachbarn offen, genau dies über die Nicht-Notfallnummer zu tun. Wenn sie besorgt sind und so etwas sehen, dann sollten sie unbedingt darüber nachdenken”, fügte Malthouse hinzu.

Auf die explizite Frage, ob die Leute die Polizei auf ihre Nachbarn hetzen sollten, sagte er unverblümt: “Wenn sie besorgt sind und so etwas sehen, dann sollten sie unbedingt darüber nachdenken: “Ja.”

Premierminister Johnson stellte auch in Aussicht auf die Einführung von “COVID Secure Marshalls” an, die “zur sozialen Distanzierung in den Stadtzentren beitragen werden”.

Herr Malthouse behauptete, die Marshalls hätten sich in anderen Teilen des Landes “als recht nützlich erwiesen”, da sie mit den Menschen in den Hauptstraßen und Stadtzentren “zusammenarbeiten”, um “sicherzustellen, dass wir eine gute Einhaltung der Vorschriften erreichen”.

Der ehemalige Richter am Obersten Gerichtshof, Lord Jonathan Sumption, sagte in einem Brief an die Sunday Times, dass die neuen Regeln nicht durchsetzbar seien: “Das Verbot, in Gruppen von mehr als sechs Personen sich zu versammeln, ist nicht durchsetzbar, außer in einem Überwachungsstaat im Stasi-Stil mit einem Netzwerk von Informanten.

In einem späteren Gespräch mit der LBC kritisierte der ehemalige leitende Richter die Regierung für ihre anfänglich verlängerte Abriegelung, die, wie er sagte, etwa am 11. April ihr nützliches Ende gefunden habe, als die Intensivpflegekapazität des NHS auf ihren Höchststand erhöht wurde, um die damals prognostizierte hohe Zahl von Fällen zu bewältigen.

Die Regierungsstrategie seit Mai sei “vom Weg abgekommen”, sagte der Richter, “als sie die Abriegelung fortsetzte, nachdem ihr einzig vernünftiges Ziel erreicht worden war.

“Das Problem mit der gegenwärtigen Politik der Regierung ist, dass es für Regierungen nicht möglich ist, die Kontrolle über ein Virus zu erlangen, das endemisch geworden ist, ohne Schritte zu unternehmen, die so brutal und aufdringlich sind, dass sie unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, die Bildung unserer Kinder und alles, was das Leben lebenswert macht, zerstören.

Lord Sumption fügte hinzu, dass von den vielen Lehren, die aus den Fortschritten des Virus gezogen wurden, die “auffälligste” sei, dass es keinen Unterschied zu machen scheine, welche Regierungsmaßnahmen ergriffen werden.

“Sie haben also das Minimum an Regierungsmaßnahmen in Schweden, das Maximum an Regierungsmaßnahmen in Spanien, und was ist das Ergebnis? Spanien ist derzeit viel schlechter dran als Schweden”, sagte er.