Australien ist ein umfassender Pilotversuch für die neue Weltordnung

Mehrere Journalisten und Autoren haben bemerkt, dass Australien der totalitärste Polizeistaat ist, den es in der jüngeren Geschichte gegeben hat. Es ist für die Elitisten zu einem groß angelegten Pilotversuch geworden, um zu sehen, wie gut sie die Neue Weltordnung umsetzen können.

Die Australier waren während dieses ganzen Betrugs einigen der schrecklichsten Vergehen der grundlegenden Menschenrechte und der Menschenwürde ausgesetzt.

Die Elitisten benutzen Australien, um diese autoritären Maßnahmen zu testen, z.B. um die Öffentlichkeit an einen Polizeistaat zu gewöhnen, in dem sowohl das Militär als auch die Polizei auf den Straßen patrouillieren und bereit sind, Gewalt gegen andere Menschen zu verüben, weil sie sich weigern, in Quarantäne zu gehen, wenn sie nicht krank sind oder nicht ihre von der Neuen Weltordnung ausgegebene Maulkorb… ich meine, Gesichtsmaske tragen.

Diese Jungs wissen ganz genau, was sie tun. Sie sind Psychopathen, aber sie sind nicht dumm”, sagt Brian in dem Video. Die Politiker verteilen sowohl Reichtum als auch Macht weg von der Öffentlichkeit und konsolidieren sie in ihren eigenen Händen. Wir stecken in großen Schwierigkeiten, wenn wir das Militär und die Polizei, die im Namen der Tyrannen Gewalt ausüben, nicht dazu bringen können, zu erkennen, was sie den Menschent antun.

All dies nur wegen 17 neue Fälle von COVID-19. Es ist absolut entsetzlich, dass sie den Menschen diesen Betrug weiterhin verkaufen.

“Schwerfällige Tyrannei und Unterdrückung findet überall statt”, fügt Brian hinzu.

Wenn Sie nicht glauben, dass dies in Form eines zweiten Lockdown in die Vereinigten Staaten zurückkommt, denken Sie noch einmal darüber nach. Die Medien haben uns auf einen “dunklen Winter” und eine “zweite Welle” vorbereitet, seit die erste falsche Welle vorbei ist.

Wachen Sie auf. Die Zeit ist jetzt extrem kurz. Wenn Sie weder Nahrung noch Wasser haben, ist jetzt die Zeit, sich das zu holen, was Sie können. Wenn Sie keine Notfallpläne haben, ist es jetzt an der Zeit, mit Ihrer Familie welche zu machen. Wenn Sie bereits gut auf eine Katastrophe vorbereitet sind, ist das Beste, was Sie tun können, wachsam und furchtlos zu bleiben. Leben Sie nicht ein Leben in Angst (sie versklaven Sie mit Ihrer Angst), aber stellen Sie sicher, dass Sie wissen, was vor sich geht. Zum besten Bereitschaftsplan gehört es, sich der Situation bewusst zu sein, in der wir uns heute befinden.