Warum steigen die Todesraten nicht mit den Fallzahlen?

Das ist ein Rätsel. Während eines Großteils der letzten zwei Monate waren viele Menschen davon überzeugt, dass die mit COVID-19 verbundene Sterblichkeit steigen würde, da die Zahl der positiv getesteten Personen mit der Krankheit zunimmt. Doch dies ist bisher nicht geschehen.

Danny Dorling ist Halford Mackinder Professor für Geographie an der Universität Oxford.

Bis zum Spätsommer 2020 war es der britischen Regierung endlich gelungen, eine einheitliche Definition dessen zu erarbeiten, was genau einen positiven Fall von Coronavirus ausmacht. Es wird definiert als eine Person mit mindestens einem im Labor bestätigten positiven COVID-19-Testergebnis (Personen, die mehr als einmal positiv getestet wurden, werden nur einmal gezählt, und zwar am Tag ihres ersten positiven Tests).

Die erste Grafik unten zeigt die Fälle nach dem Tag, an dem sie erstmals gemeldet wurden – dargestellt durch die blaue Linie. Die Zahl der Fälle erreichte am 5. April mit 5.451 ihren Höchststand, erreichte am 10. Juni einen Tiefststand von 101 und scheint in jüngster Zeit wieder rasch anzusteigen. Der jüngste Anstieg der Fälle auf mehr als 2.600 pro Tag ist besonders beunruhigend. Die rote Linie zeigt die Todesfälle pro Tag, die seit vielen Wochen sehr niedrig sind und deren Zahl auch weiterhin abnimmt. Klick Bild für Quelle und größer.



Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Zahl der Fälle nicht deshalb gestiegen ist, weil die Zahl der Erkrankten zugenommen hat, sondern weil mehr Tests durchgeführt werden, und zwar vor allem in Gebieten, in denen die Rate der Erkrankten höher ist.

Der Hauptgrund, warum wir wissen, dass die Zahl der Todesfälle nicht gestiegen ist, liegt darin, dass die tatsächliche Zahl der Fälle in der Bevölkerung…..

