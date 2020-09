US-Impfkampagne hat begonnen! Ivanka Trump: “Ich werde den Impfstoff nehmen”

Die Tochter von Präsident Donald Trump sagte in einer Fernsehsendung sie werde den Coronavirus-Impfstoff nehmen. Frau Trump wird nicht nur versuchen, uns davon zu überzeugen, den Impfstoff zu nehmen, sondern sie sagt auch, wir sollten der FDA “vertrauen”.

Der FDA vertrauen? Ja, das hat sie auf Twitter geschrieben. Alle, einschließlich der Politiker auf der rechten Seite (die das Militär nutzen wollen, um diesen Impfstoff auf so schnell wie möglich zu verteilen) wollen dass Sie sich impfen lassen. Da sollten doch langsam die Alarmglocken klingeln.

Nachdem Joy Behar, Co-Moderatorin der US-Talkshow “The View”, angekündigt hatte, dass sie nicht die erste sein wird und den Impfstoff nicht vor Ivanka Trump einnehmen wolle, reagierte die älteste Tochter des Präsidenten prompt, und schrieb das sie den Impfstoff live auf Sendung einnehmen will.

Joy Behar kritisierte Donald Trump, weil er behauptete, dass ein Impfstoff in den USA sehr bald fertig sein könnte. Behar behauptet, er versucht einfach seine, “Wiederwahl” zu sichern.

“Er wird alles dafür tun, um wiedergewählt zu werden. Fallen Sie nicht darauf herein”, sagte sie am Mittwoch. “Und übrigens, ich werde den Impfstoff erst nehmen, nachdem Ivanka ihn genommen hat.”

Ivanka Trump antwortete am Donnerstag direkt auf die Herausforderung und twitterte: “Deal @JoyVBehar. Ich würde zu Ihrer Show kommen, um dies zu tun.” Sie fügte hinzu, dass sie der FDA (Food and Drug Administration) “vertraut” und “das sollten alle Amerikaner auch tun”.

Deal @JoyVBehar. I would come on your show to do so.

I trust the FDA and so should all Americans. Vanquishing this virus should be our collective top priority. https://t.co/FXb0Dqjdio

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 10, 2020