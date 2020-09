Große Anzahl russischer Kriegsschiffe zwischen Syrien und Zypern stationiert

Eine große Anzahl russischer Kriegsschiffe wurde kürzlich vor den Küsten Syriens und Zyperns im östlichen Mittelmeerraum aufgespürt, berichtete die russische Publikation Avia.Pro am Donnerstag.

Flugzeugträger der russischen Marine der Kuznetsov-Klasse und Schlachtkreuzer der Kirov-Klasse auf dem Weg nach Syrien (Fotoquelle: Norwegische Marine)

Laut der Online-Publikation “sind Experten ernsthaft besorgt über die Anwesenheit von mindestens 15 russischen Kriegsschiffen und U-Booten vor der Küste Syriens”. Dies ist das erste Mal, dass hier eine so große militärische Formation zu sehen ist, was den Verdacht aufkommen lässt, das Russland plant, sich an einer militärischen Spezialoperation gegen Dschihadisten unter Einsatz der Marine zu beteiligen.

In einem maritimen Ortungsbild, das an ihrem Standort gemeinsam genutzt wird, sind die 15 russischen Kriegsschiffe und U-Boote zwischen dem Inselstaat Zypern und dem nahe gelegenen Syrien zu sehen, zusammen mit einigen Schiffen nördlich von Ägypten und einem weiteren in der Nähe des zentralen Teils des Mittelmeers.

Laut dem Telegrammkanal stellt Hunter fest: “Eines der letzten, das vor der Küste Syriens auftauchte, war der Tanker der Nordflotte der russischen Marine ‘Akademik Pashin’; Boote, und das ist natürlich weit entfernt von der endgültigen Anzahl von Schiffen der russischen Marine, die im östlichen Teil des Mittelmeers liegen.

Ein Maritimes.Tracking-Bild, das 15 russische Schiffe vor der Küste Syriens und Zyperns im östlichen Mittelmeer zeigt, via Avia.Pro

Diese Aufstockung der russischen Marine erfolgt auch zu einer Zeit erhöhter Spannungen zwischen der Türkei, Zypern und Griechenland im östlichen Mittelmeer, da die beiden letztgenannten Länder Ankara beschuldigt haben, in ihre Hoheitsgewässer einzudringen.

Erdogan hat kürzlich externe Länder bedroht und sie davor gewarnt, türkische Kohlenwasserstoff-Explorationsschiffe, die vor Zypern operieren, nicht zu behindern.

У берегов Сирии замечены не менее 15 военных кораблей ВМФ России.

Подробнее на: