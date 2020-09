Das unschuldige Virus

Das Virus Sars-Cov 2 ist nicht verantwortlich für die größte globale Krise in der modernen Geschichte der Menschheit. Vielmehr sind es die Eliten des Finanzkapitals und die mit ihr verbundenen Politiker. Sie benutzen die Lüge vom hochgefährlichen neuen Corona-Virus, um sich zu bereichern. Das sagt der kanadische Sozialwissenschaftler und Globalisierungskritiker Michel Chossudovsky in einem neuen Video. Er weist nach, dass an dem weltweiten wirtschaftlichen Kollaps nicht „das kleine Virus“ schuld ist. Das Geschehen folgt seinen Worten nach einem Plan, den die globalen Finanzeliten mit Hilfe ihrer politischen und medialen Unterstützer vorbereitet haben. Das Finanzkapital will laut Chossudovsky mit seinen Profiten aus der Pandemie die reale Wirtschaft endgültig übernehmen. Das habe für Milliarden Menschen verheerende Folgen. Covid-19 ist für ihn nur der Vorwand, um die Menschen mit Desinformation in Angst zu halten. Der Kritiker fordert dazu auf, die Eliten mit ihren Lügen zu konfrontieren und über die Wahrheit aufzuklären.