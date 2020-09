Vorhersage: Eine bargeldlose Gesellschaft im Jahr 2030?

Die Vorhersage kommt vom Institute and Faculty of Actuaries. Es handelt sich dabei um ein Berufsverband, dieser vertritt und reguliert das Geld in Großbritannien.

Der Bargeldverbrauch ist in den entwickelten Ländern weiter zurückgegangen. Regierungen, die den Übergang zu einer Gesellschaft mit weniger Bargeld proaktiv bewältigt haben, sind mit den damit verbundenen Risiken und Problemen gut umgegangen. Andere waren zunehmend mit negativen Ereignissen in Bezug auf ihre Zahlungsinfrastruktur, den Verbraucherschutz, die digitale und finanzielle Ausgrenzung sowie die Datensicherheit und den Datenschutz konfrontiert. Die Zentralbanken haben lange Zeit die Verantwortung für die finanzielle Eingliederung übernommen, da nur wenige Geldautomaten und Bankfilialen das Jahrzehnt überlebt haben. Die Bürgerämter verfügen nun über einen sicheren Vorrat an Bargeld in kleinen Stückelungen, das im Falle öffentlicher Notfälle verwendet werden kann.

Der universelle Zugang zu digitalen Diensten ist eine anerkannte Notwendigkeit, und für….