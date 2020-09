Vereinte Nationen: COVID-19 zeigt eine “männlich dominierte Welt mit einer männlich dominierten Kultur, das schadet allen”

Die Vereinten Nationen (UN) nutzen die COVID-19-Massenhysterie, um jetzt männerfeindliche Propaganda zu verbreiten.

Sie machten am Sonntag einen bizarren Social-Media-Beitrag und verspotteten “Jahrtausende des Patriarchats haben zu einer männlich dominierten Welt mit einer männlich dominierten Kultur geführt, die allen – Frauen, Männern, Mädchen und Jungen – schadet”.

The #COVID19 pandemic is demonstrating what we all know: millennia of patriarchy have resulted in a male-dominated world with a male-dominated culture which damages everyone – women, men, girls & boys.

— @antonioguterres https://t.co/ppSUGLr2Wx pic.twitter.com/krT6HkQil6

— United Nations (@UN) September 6, 2020